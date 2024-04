Edu Guedes deixará a Band em breve

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes vai deixar a Band, emissora na qual apresenta o matinal 'The Chef' desde 2020. A emissora ainda não confirmou oficialmente a informação, mas fontes disseram à reportagem do Estadão que a saída de Guedes é certa e tudo corre de forma amigável. A assessoria do apresentador informou que ele não irá se pronunciar no momento.

Guedes estaria acertando sua volta à Rede TV, emissora na qual trabalhou entre 2015 e 2020 apresentando programas como 'Melhor Pra Você' e 'Edu Guedes e Você'. Essa informação foi divulgada pelo site F5. A especulação é a de que Guedes substituirá o apresentador Ronnie Von que comanda um programa de segunda à sexta-feira nas manhãs da Rede TV.

A assessoria de Ronnie confirmou ao Estadão que ele, de fato, irá migrar das manhãs para a noite da Rede TV para apresentar um programa semanal em horário nobre. A atração, no entanto, ainda não tem data de estreia definida.