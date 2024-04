Sto. André recebe curso de capacitação paralímpica para professores de educação física

Santo André vai receber, entre os dias 7 e 10 de maio, o curso de capacitação técnica paralímpica, do Programa de Desenvolvimento Paralímpico do Governo do Estado. A formação é voltada para estudantes e profissionais que trabalhem com práticas esportivas e de atividade física em geral. O curso paralímpico é gratuito, e aos participantes será ofertado café da manhã e almoço. Além disso, haverá emissão de certificado, entregas de kit de participação e do conteúdo de aulas. As inscrições podem ser feitas pelo site https://paralimpico.com.br/.

A cerimônia de abertura será realizada na terça-feira (7), às 9h, no Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345, bairro Silveira). O curso é composto por aulas práticas (ministradas no próprio Aramaçan) e teóricas (no Complexo Esportivo Pedro Dell'Antônia - Rua São Pedro, 27, bairro Silveira), que acontecem das 9h às 18h30. Aos participantes será ofertado café da manhã e almoço.

Durante os quatro dias do programa, os alunos receberão conteúdo sobre a aplicação de conceitos e técnicas, fundamentos básicos e adaptações necessárias para iniciar e dar continuidade ao processo educativo-esportivo em oito modalidades, divididas em duas grades a serem escolhidas pelos professores. A grade 1 é composta por atletismo, futebol de cegos, halterofilismo e judô. A grade 2 por vôlei sentado, tênis de mesa, parabadminton e natação.

Para participar é preciso ser professor de educação física da rede pública ou privada, estudante do último ano de graduação no curso ou profissional que - mesmo sem a formação em educação física - atue em aulas com conteúdo e/ou práticas esportivas e de atividade física.

Para participar da capacitação, é necessário realizar o curso Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte, ofertado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O curso é assíncrono, em formato EAD (Ensino à Distância), e a inscrição pode ser feita no site: https://www.educacaoparalimpica.org.br.

"Esse programa é uma iniciativa inovadora, pois oferece aos profissionais que trabalham com a prática esportiva a capacitação técnica para a inclusão. As modalidades paralímpicas que estamos disponibilizando nessa capacitação vão desenvolver aptidões teóricas e práticas para que o profissional possa fomentar o esporte paralímpico em nossa rede pública e privada. Será um grande ganho para nossa cidade: profissionais mais capacitados em modalidades esportivas individuais e coletivas, realizando a inclusão de pessoas com deficiência", frisa a secretária da Pessoa com Deficiência, Valéria Romera Marcelino.

São parceiras nesta ação as secretarias da Pessoa com Deficiência, de Esporte e Prática Esportiva e de Educação. Mais informações no site https://paralimpico.com.br/