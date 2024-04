Gloria Perez sai em defesa de Davi, campeão do BBB24: Cruel e covarde demais o que estão fazendo com esse menino

Nesta quarta-feira, dia 24, Gloria Perez fez uma publicação nas redes sociais saindo em defesa de Davi. O campeão do BBB24 está no centro de diversas polêmicas envolvendo o seu relacionamento com a ex-namorada Mani Rêgo.

A autora de novelas compartilhou no Instagram uma foto do baiano e usou a legenda para demonstrar apoio a ele.

Cruel e covarde demais o que estão fazendo com esse menino. Força, Davi. Você vence mais essa prova de resistência: É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. E ele apontou você.

Mais cedo, Davi surgiu nos Stories para explicar o motivo de ter se afastado das redes nos últimos dias. O ex-brother gravou o registro dentro o avião prestes a decolar a caminho do Rio de Janeiro para compromissos. Nele, explicou que precisou de um tempo para respirar.

- O dia hoje já amanheceu bastante corrido. Já estamos a caminho do Rio de Janeiro para fazer mais uma gravação. Vocês vão acompanhar meu dia em tempo real. Me ausentei um pouco das redes sociais, porque precisava de um tempo para respirar um pouco. Mas já voltei, e voltamos com todo o vigor e força. Valeu, vamos para cima!