Alexandre Correa anuncia conteúdos sobre direito dos homens na web: - Não tenho medo de nada

Alexandre Correa anunciou que vai começar a postar conteúdo em suas redes sociais sobre o direito dos homens. O ex-marido de Ana Hickmann disse que esse é um tópico que está sendo esquecido e jogado no lixo pela agenda feminista, e, além disso, que não tem medo de ser cancelado na internet.

- Fala, pessoal! Boa noite! Inicio hoje uma temporada de postagens sobre o direito dos homens, direito esse que está sendo esquecido e jogado no lixo pela agenda feminista. Provavelmente muita gente vai se colocar contra, muita gente irá me criticar, me combater, me cancelar, mas não tenho medo de nada nem de ninguém, avisou.

O empresário falou que os conteúdos servirão como um apoio:

- Estou aqui passando por uma dor e não quero que você, homem, passe por isso. E você, mulher que me segue, lembre-se: você tem um filho, você tem um amigo, você tem um parente, um padrinho que também pode passar por essa dor. Então vamos lá, gente! Juntos vamos combater esse mal! Não à misandria [a repulsa, desprezo ou ódio contra o sexo masculino], falou Alexandre em seus Stories.

Ele ainda se aprofundou sobre o significado da palavra Misandria:

- É o ato pelo qual pessoas sentem repulsa e ódio pelo sexo masculino. Na sociedade atual, nos deparamos corriqueiramente com esse sentimento externado. Homens são colocados como segunda categoria na sociedade e marginalizados, explicou.