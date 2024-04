Fabiula Nascimento e Emílio Dantas revelam conhecimentos sobre casas de swing

Emílio Dantas e Fabiula Nascimento são um dos casais mais amados pelos internautas. Os dois adoram compartilhar alguns momentos da relação. No dia 23 de abril, os pombinhos estiveram no programa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Surubaum.

Na entrevista, eles revelaram alguns conhecimentos em casas de swing, mas contaram que nunca participaram de um. Emílio começou contando já ter ido em um desses locais, convidado pela dona e só observou a movimentação:

- Para você participar do swing, você tem que subir como se fosse um dark room porque tem as regras lá em cima. Tinha um show de sexo rolando na parte de baixo, com um barzinho, tudo normal para as pessoas se conhecerem. Se você quisesse que rolasse alguma coisa, você subia para um lugar que tinham regras e tudo.

A atriz completou o amado e disse o que já ouviu de amigos que frequentam as casas:

- Eles perguntam se é sua primeira vez, se está à vontade... eles te separam, mesmo, por alas: os casais, as pessoas solteiras, os homens... Por isso que falam que, se organizar direitinho, todo mundo transa.