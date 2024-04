Em meio a polêmica, Giovanna Ewbank publica foto ao lado de Fernanda Paes Leme

Após os nomes de Fernanda Paes Leme, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank viralizarem em meio a rumores de afastamento, as apresentadoras apareceram juntas em nova postagem. O registro foi compartilhado nas redes sociais de Ewbank, nesta quarta-feira, dia 24, para marcar a estreia de Quem Não Pode, Se Sacode.

Nasceu! O nosso Quem Não Pode Se Sacode estreou ontem a noite, no GNT, e eu, que gravei até meia-noite, não consegui vir aqui falar e nem assistir com vocês esse novo filho tão amado! O Quem Não Pode Se Sacode é um spin off de um dos sucessos do canal, o Quem Pode, Pod. Eu e mama Fernanda Paes Leme estamos dividindo mais um programa juntas e recebendo amigos muito, muito especiais nele!, começou escrevendo.

Giovanna finalizou:

Na estreia tivemos Preta Gil, Letícia Spiller e Hugo Gloss e eu me emocionei com cada post de vocês assistindo à gente. A gente fez esse programa com tanto amor e carinho e queremos muito que vocês se divirtam assistindo como eu e Fepa nos divertimos fazendo. Então já sabem, né? Toda vez que aparecer uma grávida e uma loira juntas no comercial da TV de vocês, não estranhem hahaha. Somos nós, agora ruiva e com bebê Pilar no colo, trazendo entretenimento de qualidade para casa de vocês!