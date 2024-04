Sabrina Carpenter e Anitta? Fãs da funkeira criam teoria de possível colaboração

Vem aí uma collab de muito sucesso? Anitta e Sabrina Carpenter foram dois dos nomes mais falados durante o Coachella 2024. A cantora brasileira não chegou a ter nenhuma apresentação solo, mas arrasou ao lado de Peso Pluma, cantando BELLAKEO.

Sabrina, por sua vez, roubou os holofotes ao dedicar a outro - parte final improvisada de uma música - de Nonsense ao namorado, Barry Keonghan. Além disso, ela apresentou, pela primeira vez, seu mais recente lançamento: a música Espresso.

Agora, com o nome de ambas as artistas dominando as redes sociais, os fãs da funkeira começaram a levantar a possibilidade de uma colaboração no próximo álbum de Anitta. Tudo começou quando a cantora foi gravada cantando um pedaço da música Love In Common e questionou sua equipe:

- E se a gente colocasse a Sabrina Carpenter nessa música?

Até o momento, tudo parecia apenas uma especulação e vontade de fãs. Mas, a coisa começou a tomar força depois que Anitta publicou um TikTok com a música Espresso de fundo.

O vídeo chegou a ser republicado pela própria Sabrina em suas redes sociais e as duas trocaram uma pequena interação pelo Instagram, já que Anitta repostou e escreveu:

Te amo.

A cantora ainda usou corações verdes e amarelos, que são as cores principais do álbum Funk Generation... Será que vai rolar mesmo?

Sabrina e o k-pop

Que Anitta já tem uma collab com um grupo de k-pop você já deve saber, mas... Será que Sabrina será a próxima na fila? A loirinha já teve algumas interações com cantores do gênero e, agora, nos bastidores do Coachella chamou a atenção mais uma vez.

Acontece que Carpenter encontrou Sakura, membro do grupo LE SSERAFIM, que foi um dos nomes confirmados para se apresentar no festival musical. Vale lembrar que a apresentação do grupo virou uma grande polêmica nas redes sociais.

No registro, Sabrina aparece toda sorridente e feliz ao ser fotografada, mantendo a mão no ombro de Sakura. Já a japonesa parece bastante nervosa e tenta se soltar, mas fica bastante tímida.