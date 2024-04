Câmara de São Bernardo tem sessão arrastada em meio a requerimentos

Em meio à expectativa para a votação do requerimento que pede a convocação do secretário de Saúde Geraldo Reple Sobrinho, a sessão ordinária da Câmara de São Bernardo ficou suspensa por mais de 1h30. Mesmo registrando presença no painel eletrônico, os vereadores deixaram o plenário por volta das 10h30 e só retornaram às 12h10.

Nos corredores do Legislativo, as conversas davam conta que os legisladores tentavam negociar a adesão ao requerimento relacionado ao comandante da saúde do município, que entrou de férias de 15 dias em meio aos inúmeros casos de negligência registrados no Hospital da Mulher. No entanto, a base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB) teve um posicionamento diferente em relação à semana passada, quando aprovou requerimentos de informação sobre os casos noticiados pelo Diário. Desta vez, os vereadores voltaram a respaldar a gestão tucana.