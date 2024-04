Fonte revela reação de Kim Kardashian a supostas indiretas de Taylor Swift em álbum: Ela superou isso

Desde o lançamento do novo álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, no dia 19 de abril, os fãs criaram várias teorias. Uma delas é sobre as supostas indiretas da loira para Kim Kardashian, como na música thanK you aIMee, que forma o nome da influenciadora.

Em conversa com a revista People, uma fonte próxima à Kardashian contou como foi a reação da socialite ao descobrir que alguns trechos e até mesmo uma música inteira do novo trabalho poderia ser para ela.

Ela superou isso e acha que Taylor deveria seguir em frente. Ela não entende por que Swift continua insistindo nisso. Já se passaram literalmente anos.

Vale lembrar, que a rixa entre as duas se deu depois de Kim defender o então marido, Kanye West nas polêmicas envolvendo Taylor. Tudo começou quando ele invadiu uma premiação e afirmou que a estatueta deveria ser de Beyoncé.

Desmentindo boatos e revelando curiosidades

Na última terça-feira, dia 23, Kim Kardashian foi a convidada de Jimmy Kimmel em seu programa. Na entrevista, a protagonista do reality Keeping Up With The Kardashians contou algumas de suas manias em um quadro do apresentador.

Jimmy tem as tradicionais nove perguntas aos convidados, e para Kim ele decidiu confirmar boatos da vida dela. Ele começou falando sobre a história de que ela seca as joias antes de usar. A empresária confirmou e explicou que faz isso para não sentir frio:

- Porque detesto sentir frio. E quando você coloca as joias frias ou gosta de qualquer coisa que tenha zíper, eu preciso que esteja quente para colocar.

Em seguida, a irmã de Kylie Jenner confirmou mais algumas teorias como: lavar os pés sempre que for dormir; ficar de olhos meio abertos durante o sono e ter comemorado os 14 anos de idade na mansão de Michael Jackson.

Além dessas, outras duas histórias verdadeiras foram relembradas: Kim odeia a sensação e o barulho de papelão e tinha uma fita de exercícios gravada por ela mesma, para se incentivar.

Mas nem tudo é verdade, ao ser questionada sobre um dos maiores rumores de sua intimidade, a Kardashian negou que tenha seis dedos nos pé.