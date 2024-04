Acidente em set de filme com Eddie Murphy e Keke Palmer deixa feridos, diz jornal

No último final de semana um acidente durante as filmagens do longa The Pickup aconteceu. O longa com grandes nomes no elenco, como Eddie Murphy, Keke Palmer e Pete Davidson. A produtora, Amazon MGM Studios, não disponibilizou o número de feridos. Mas de acordo com a agência Associated Press ao menos três funcionários da equipe foram hospitalizados.

Segundo um porta-voz do estúdio disse ao The Hollywood Reporter, o acidente aconteceu durante a filmagem de uma das cenas de ação do longa de Murphy:

- Infelizmente, uma das sequências não ocorreu como planejado, e diversos membros da equipe se machucaram. Ainda estamos no processo de coletar as informações para entender o que aconteceu e por quê.

A agência Associated Press apurou que dois dos machucados já receberam alta hospitalar, mas um ainda está em observação. Segundo eles, os ferimentos passaram de arranhões e até ossos foram quebrados. O filme com Eva Longoria não tem data prevista para lançamento.