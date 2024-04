Primeira desistente! Gaby Fontenelle pede para sair de A Grande Conquista e causa punição

Pediu para sair! Nesta quarta-feira, dia 24, Gaby Fontenelle foi confirmada como a primeira desistente de A Grande Conquista. A participante estava confinada na casa laranja, a menor da vila, mas que abriga 47 vileiros.

Vale lembrar que a ex-bailarina do Hora do Faro protagonizou uma bela discussão com Liziane Gutierrez na última terça-feira, dia 23. Tudo começou quando a ex-Fazenda se irritou com Gaby após comentários sobre ela e o Mercadinho, que foi disponibilizado aos participantes.

Liziane se irritou com a vileira e disparou:

- Faz o seu VT. Para de dormir e presta atenção no jogo. Para de prestar atenção em mim. Não vou te dar o seu VT, não vou. Vai fazer o quê? Chorar ou desistir? Ah, garota, sai daqui! Sai daqui, p***a. Bebê chorão. Não f**e. Querendo fazer VT? Eu entrei no Mercadinho? Ah, não f**e. Vai tomar no c*, filha da p**a.

A dançarina também estava enfrentando A Zona de Risco e iria participar da prova que acontece nesta quarta-feira, dia 24, para se livrar da berlinda. Porém, antes de ter a chance de continuar disputando pelo grande prêmio de um milhão de reais, Fontenelle decidiu sair do confinamento.

Vale lembrar que a saída de Gaby significa que a casa laranja irá sofrer uma punição. Uma das funções dos donos das casas é conseguir convencer os vileiros a não desistirem do reality e o não cumprimento da missão, acarreta punição.