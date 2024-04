Davi vai ao ?Altas Horas? neste sábado e trecho da entrevista vaza; veja

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, expressou frustração em uma entrevista ao programa Altas Horas que será exibida no próximo sábado, dia 27 de abril.

Em um trecho vazado na plataforma X, antigo Twitter, o ex-motorista de aplicativo reclamou de falta de respeito por parte do público e de sua família em relação ao seu momento pessoal após a saída do reality show. "Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitassem um pouco, porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não respeitaram muito, sabe?", declarou ele.

Desde sua aparição no programa de Ana Maria Braga, quando Davi Brito comentou que ele e Mani Rego estavam se "conhecendo", apesar de ter se apresentado como casado durante o BBB 24, o relacionamento dele tem sido alvo de interesse público.

Mani Rego também expressou sua frustração - mas nas redes sociais, no fim de semana. Ela escreveu: "Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Este tempo foi necessário para evitar excessos ou julgamentos precipitados, já que ainda estava processando as informações. Viver em pleno século 21, após ser mãe aos 16 anos e enfrentar inúmeras dificuldades, e então descobrir sobre a mudança no status do meu relacionamento através de entrevistas e não por comunicação direta, destaca a falta de cumplicidade. Parece que, de repente, fui reduzida a um objeto em uma prateleira à escolha de alguém, algo profundamente doloroso e desrespeitoso."

Segundo a assistente social, ela não vai "atirar pedras" em Davi. "Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso", declarou em publicação feita nesta terça-feira, 23.