Buchecha participa de campanha de doação de sangue para Anderson Leonardo, do Molejo

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, está internado e tratando um câncer. O cantor descobriu o tumor inguinal, na região da virilha, em 2022. Desde então alguns de seus amigos estão prestando apoio.

Dessa vez, quem se posicionou e embarcou em uma campanha de pedidos de doação de sangue foi Buchecha. O funkeiro compartilhou o apelo aos fãs e seguidores por meio do Instagram.

Na legenda da publicação, Buchecha deixou o código que os fãs devem falar no local da coleta de sangue. Isso para que a doação seja encaminhada a Anderson Leonardo.

Já no vídeo, o cantor do sucesso Só Love reforçou a necessidade de sangue para o colega de profissão:

- Estou passando aqui para pedir a vocês que continuem indo no hemorio, ou no posto de coleta mais próximo. Para fazer a doação de sangue de qualquer tipo, para o nosso querido Anderson Leonardo. Que está realmente nesse momento precisando muito, e a gente conta com o apoio de vocês.