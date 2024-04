Davi, campeão do BBB24, confirma término com Mani Rêgo e Carolina Dieckmann apoia ex-casal

Depois de muitas especulações sobre o relacionamento de Davi, campeão do BBB24, e Mani Regô, o ex-brother decidiu colocar um ponto final em qualquer dúvida. Segundo um vídeo publicado por Leo Dias, o motorista de aplicativo confirmou o término durante as gravações do próximo Altas Horas, que vai ao ar no próximo sábado, dia 27.

Em conversa com Serginho Groisman, Davi disse que se sentiu desrespeitado por amigos e familiares depois que saiu do confinamento. Sem entender direito o que aconteceu após vencer o prêmio milionário, ele disse que precisava de um tempo, mas as pessoas não entenderam a informação:

- Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitassem um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações.

Na sequência, Davi se refere à Mani como ex-namorada e afirma que ela teria tomado a decisão de terminar tudo.

- Eu parei na cama e fique em estado de choque. E até, minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, ela não soube me respeitar, o meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento.

Não está nada fácil, hein?! Depois do bafafá explodir na web, Mani decidiu se pronunciar e publicou um longo texto nas redes sociais. A cozinheira se referiu às notícias de que teria registrado o termo calabreso sem o conhecimento de Davi e chamou de especulações e opiniões.

No desabafo, a ex-companheira do campeão do BBB24 disse que prefere resolver todas as questões longe dos holofotes e das redes sociais.

Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito.

Na sequência, Mani pediu para que as pessoas deixem o assunto de lado ou tratem com mais respeito e empatia:

Tudo isso parece não ter fim. Durmo e acordo rezando para que tudo se acalme, mas esse assunto segue sendo pautado de forma incessante na imprensa e nas redes sociais. Enquanto todos julgam, como se estivéssemos em um tribunal, ou como se fossemos personagens de uma novela, pessoas reais sofrem...

A cozinheira também disse que não pretende fazer comentários sobre o relacionamento ou qualquer outro encontro com Davi.

Para quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso. Não vou citar, nem expor conversas, encontros... Não vou alimentar narrativas espetaculosas que tem apenas o objetivo de virar assunto e magoar pessoas. De mim só esperem respeito e força de trabalho para cuidar da minha família e dos que me cercam!

Na sessão de comentários, alguns famosos deixaram seu apoio à Mani. Carolina Dieckmann, por exemplo, confessou que continuará apoiando ambos:

Que vocês encontrem a paz necessária... Vocês merecem. Estou na torcida! Um beijo.