'Enquanto todos julgam, pessoas reais sofrem', desabafa Mani sobre boatos envolvendo ela e Davi

Mani Reggo esteve no aniversário de Demerval de Brito, pai de Davi, e mostrou a celebração em seu Instagram na última terça-feira, 23. Davi não estava presente, pois estava gravando o programa Altas Horas, em São Paulo. Além disso, a assistente social publicou um texto sobre os boatos envolvendo o seu relacionamento com o campeão do BBB 24.

Na publicação, ela mostrou incômodo com as opiniões externas. "Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história", escreveu. "Enquanto todos julgam, como se estivéssemos em um tribunal, ou como se fôssemos personagens de uma novela, pessoas reais sofrem", continuou.

Segundo Mani, para quem espera que ela "atire pedra em Davi", isso não vai acontecer. "Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso", escreveu.

No texto, Mani também disse que não pretende expor conversas ou alimentar "narrativas especulosas". "De mim só esperem respeito e força de trabalho para cuidar da minha família e dos que me cercam", declarou.

"Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada. Aqui seguirei falando apenas sobre assuntos que agreguem a minha vida e ao meu futuro", finalizou.