Principais bolsas da Europa estendem ganhos da semana, com balanços e dado alemão no radar

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/04/2024 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, estendendo ganhos acumulados desde o começo da semana, enquanto investidores avaliam balanços e notícias de empresas, além de uma pesquisa alemã de confiança. Diante da persistência do apetite por risco, o índice acionário de Londres segue renovando máximas intraday.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve ganho de 0,16%, a 508,62 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia avançava 2,3% e o de mineradoras subia 1,7%.

Do noticiário corporativo, destaque para o Casino Guichard-Perrachon - ex-controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) -, que revelou planos de cortar até mais de 3 mil empregos, após sua recém-concluída reestruturação financeira. Em Paris, a ação do varejista francês saltava mais de 3% no horário acima.

Entre os balanços do dia, a cervejaria holandesa Heineken teve aumento de cerca de 7% na receita do primeiro trimestre, e sua ação subia 0,6% em Amsterdã, enquanto a Iberdrola - que controla a Neoenergia no Brasil - ampliou lucro, mas decepcionou em receita, e seu papel recuava 0,2% em Madri.

No âmbito macroeconômico, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha subiu mais do que o esperado em abril, para 89,4 pontos, em seu terceiro avanço consecutivo.

Às 6h57 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,50%, após o índice acionário FTSE 100 ter renovado sua máxima intraday, a 8.090,04 pontos, enquanto as de Paris, Frankfurt e Milão exibiam ganhos de 0,24%, 0,23% e 0,03%, respectivamente. As de Madri e Lisboa, por outro lado, caíam 0,15% e 0,44%.

*Com informações da Dow Jones Newswires