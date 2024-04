Cruzeiro chega ao 3º empate seguido e segue sem vencer na Sul-Americana; Cuiabá também empata

A vida do Cruzeiro na Copa Sul-Americana não está nada fácil. Nesta terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos, o time mineiro chegou ao terceiro empate seguido no Grupo B, ao ficar no 0 a 0 com o Unión La Calera-CHI, no Municipal de Concepción. Já o Cuiabá chegou a sair na frente contra o Deportivo Garcilaso-PER, mas acabou cedendo o empate, ficando no 1 a 1 no Garcilaso de la Vega, na altitude peruana, pelo Grupo G.

Com os resultados, o Cruzeiro começa a se complicar dentro da chave, com apenas três pontos. Atrás do Unión La Calera e Universidad de Quito-EQU, ambos com quatro. O time equatoriano ainda atua na rodada, contra o lanterna Alianza Petrolera-COL, que tem um.

Já o Cuiabá aparece na liderança provisória da Chave G, agora com cinco pontos. O vice-líder é o Lanús-ARG, com quatro, que atua na quinta-feira, contra o lanterna Metropolitanos-VEN, que ainda não pontuou. O Deportivo é o terceiro, com quatro.

Jogando fora de casa, o Cruzeiro foi a campo com um time misto e teve a chance de abrir o placar logo no início. Após cruzamento rasteiro, o atacante Rafael Elias teve a grande chance na pequena área e sem goleiro, acabou furando na hora de finalizar. O prejuízo só não foi maior, pois o gol Gigliotti foi anulado por impedimento. No fim do jogo, Cifuentes ainda carimbou a trave, mas não foi o suficiente para conquistar a vitória.

Também com o time mesclado o Cuiabá começou melhor que o adversário, empilhando chances nos minutos iniciais, mas quem chegou mais perto de marcar foi o Garcilaso, mas o chute de Erustes parou no travessão. Na segunda etapa, o Cuiabá atuou com um a mais, após a expulsão de Salazar, aos sete. O time brasileiro chegou a abrir o placar com Isidro Pitta, aos 27, mas logo depois, aos 29, Beltrán deixou tudo igual. Na reta final, Clayson também foi expulso.

Iniciando o returno da fase de grupos, pela quarta rodada o Cruzeiro volta a encarar o Alianza Petrolera-COL, desta vez em Armando Maestre Pavajeau. Enquanto o Cuiabá atua contra o Metropolitanos-VEN, na Arena Pantanal. As partidas acontecem somente daqui a duas semanas.

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA (23)

19h00

Unión La Calera-CHI 0 x 0 Cruzeiro

21h00

Deportivo Garcilaso-PER 1 x 1 Cuiabá