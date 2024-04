Sto.André inaugura nova unidade da Clínica da Família Jd. Sorocaba

Moradores do Jardim Sorocaba, em Santo André, ganharam uma unidade de saúde nova e adequada aos padrões do programa Qualisaúde. Foi inaugurada na segunda-feira (22) a nova Clínica da Família Jardim Sorocaba, que está localizada na Avenida Sorocaba, 637. O prefeito Paulo Serra (PSDB) e o secretário de Saúde, Gilvan Junior, estiveram no local ontem já com o equipamento funcionando.

“Mais uma unidade que tiramos do papel já está funcionando no Jardim Sorocaba. Era uma unidade bem pequena e trouxemos para um imóvel maior, no padrão do Qualisaúde, enquanto a gente constrói uma definitiva em um terreno próprio da Prefeitura ainda maior do que essa. Aqui já tem o padrão de qualidade que a gente deseja, mas queremos sempre evoluir e oferecer cada vez mais para a população”, comentou o prefeito Paulo Serra.

A nova Clínica da Família Jardim Sorocaba substitui o antigo posto de saúde que também ficava na Avenida Sorocaba, mas no número 924, em imóvel alugado que apresentava problemas estruturais. A mudança de local era um desejo antigo da população local. Esse é a 29ª unidade de saúde reformada dentro do programa Qualisaúde.

“Esse é um compromisso que assumimos com os moradores do Jardim Sorocaba e que conseguimos tirar do papel. A unidade que existia no bairro carecia de melhor estrutura e trouxemos para um espaço bem maior, amplo, arejado, que vai permitir à equipe ter condições para realizar um atendimento muito mais qualificado e humanizado como a população andreense merece”, pontuou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

A nova unidade tem 232,5 metros quadrados de área construída divididos em dois pavimentos. No térreo estão recepção e prontuário, sala de espera, farmácia, consultório de enfermagem, vacina, procedimentos, e os consultórios médicos 1 e 2. No piso superior ficam a sala de odonto, escovódromo, sala de espera, expurgo, esterilização, vestiário de funcionários, sala de reuniões, salas administrativas e copa.

