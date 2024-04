De um lado estão elas, mulheres que procuraram um hospital público para darem à luz a seus filhos. Mas que saíram traumatizadas por erros de conduta que geraram dor e, em casos ainda mais extremos, custaram vidas. De outro estão eles, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho. O primeiro eleito pelo voto dos são-bernardenses para gerir os rumos da cidade. O segundo, escolhido pelo tucano, com a missão de fazer com que a saúde funcionasse e tivesse condições de acolher quem precisasse dos serviços ofertados pelo município.

No meio dos dois estão os 28 vereadores, que, assim como Morando, também foram escolhidos pelo voto popular. São senhores e senhoras que têm basicamente duas missões: elaborar leis e fiscalizar o Executivo.

Ou seja, cabe aos parlamentares conferir se Morando e Reple – além dos demais secretários – estão desempenhando seu trabalho a contento. E, caso isso não esteja ocorrendo, utilizar a autoridade que lhes foi concedida pelo povo para incisivamente exigir mudanças urgentes.

Hoje, os vereadores se colocarão em uma espécie de encruzilhada moral. Terão de escolher se acolhem os clamores populares e convocam o secretário de Saúde para explicar de que maneira o Hospital da Mulher ultrapassou todos os limites do aceitável, como este Diário vem mostrando em sucessivas reportagens.

Ou se escolhem a trilha de Morando e Reple, moldada pelo sofrimento de quem chegou a um hospital com a expectativa de vivenciar as alegrias geradas pela maternidade, mas saiu com traumas que levará pela vida toda.

A julgar pelas duas opções, não parece difícil saber qual direção tomar. Caberá aos nobres integrantes do Poder Legislativo de São Bernardo decidir se querem executar a função para a qual foram eleitos, ou se preferem se alinhar a quem pouco fez pela saúde da cidade. E que, no momento de maior crise, faz campanha para eleger a sobrinha como sua sucessora, ou simplesmente sai de férias.

É simples assim!