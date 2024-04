Região participa de reunião com Defesa Civil estadual

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC participou ontem de reunião técnica promovida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo com os consórcios públicos e Agências de Desenvolvimento de Campinas e Baixada Santista.

O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, que abriga a sede da Secretaria Estadual da Casa Militar e Defesa Civil. Durante a reunião, foi discutida a necessidade de acompanhar o desenvolvimento do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, aprimorar e padronizar metodologias de mapeamento das áreas de risco. Também foi dada ênfase no fortalecimento das ações, na capacitação dos agentes e no aprimoramento dos sistemas de monitoramento.

A Defesa Civil Estadual informou que pretende promover visitas às regiões para verificar as principais demandas dos municípios, por meio da interlocução com os consórcios públicos.