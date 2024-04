Fiéis participam de missas em Sto.André no Dia de São Jorge

Os moradores de Santo André se reuniram ontem para celebrar a tradicional missa em honra ao Dia de São Jorge. O evento, realizado na Paróquia São Jorge, no bairro andreense que leva seu nome, teve a presença de muitos fiéis nas três celebrações do dia, que lotaram a igreja para participar das cerimônias e expressar a devoção ao santo guerreiro.

A celebração foi conduzida pelo padre Guilherme nas duas primeiras missas, sendo a última celebrada por dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André. São Jorge, também conhecido como São Jorge da Capadócia, é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Ele nasceu na Capadócia, região que atualmente faz parte da Turquia, no século III. Jorge ficou conhecido por sua coragem e fé inabalável, sendo considerado um mártir cristão.

Segundo a tradição, ele era um soldado romano que se converteu ao cristianismo e, por se recusar a renunciar à sua fé, foi torturado e executado no ano 303, durante a perseguição do imperador Diocleciano aos cristãos. São Jorge é venerado como padroeiro de diversos países e cidades, sendo especialmente reconhecido como o santo padroeiro de Portugal, da Inglaterra, da Catalunha, da Geórgia, e de diversas cidades ao redor do mundo.

Ele é frequentemente representado em imagens e iconografias como um cavaleiro montado em um cavalo branco, derrotando um dragão, simbolizando a vitória do bem sobre o mal.