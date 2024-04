Idosa aguarda por cirurgia no Hospital da Mulher

A idosa Margarida Efigenia Sari Coelho, 62 anos, luta contra os sintomas enquanto aguarda por cirurgia de urgência no Hospital da Mulher de São Bernardo. A paciente foi diagnosticada com sarcoma uterino, câncer do corpo do útero, e precisa fazer a retirada do tumor o quanto antes.

Margarida, que é auxiliar de veterinária, passou por acompanhamento médico no início de março na unidade hospitalar, e realizou todos os exames pré-operatórios necessários para o procedimento cirúrgico, como exames de sangue, urina, ressonância magnética, entre outros. Os resultados foram entregues na unidade no dia 12 de abril.

Segundo a paciente, funcionários do hospital informaram que a cirurgia deve ser marcada apenas em junho ou julho, quando há data disponível. O procedimento cirúrgico deve ser realizado no HC (Hospital de Clínicas) municipal, localizado no bairro Assunção.

Enquanto espera o agendamento da cirurgia de emergência, Margarida disse que o sarcoma aumentou consideravelmente e que as dores estão cada vez mais fortes. “Quase não estou conseguindo andar de tanta dor, está insuportável. Não consigo mais dormir, nem fazer mais nada. Agora surgiu um corrimento que não para, é uma infecção uterina que não melhora”, lamentou a idosa.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de São Bernardo não respondeu à previsão para o agendamento da cirurgia. “Mesmo que demore, porque sabemos como funciona o serviço público de saúde, gostaria que tivesse pelo menos uma data, mas não respondem, não marcam, não falam nada. Enquanto meu caso só piora, meu sarcoma cresce a cada dia”, finalizou Margarida.