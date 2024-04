Com força coletiva, AD Santo André bate as atuais campeãs da LBF

A AD Santo André surpreendeu ontem as atuais campeãs da LBF (Liga de Basquete Feminino) no Dell’Antonia e chegou à sétima vitória na competição. Com a força coletiva do elenco, acerto de marcação e eficiência no ataque, as andreenses fizeram 60 a 52 no Sesi Araraquara e terminam a 12ª rodada da LBF na quarta colocação.

O destaque da noite foi a ala/pivô Evelyn Larissa, escolhida a MVP (sigla em inglês para a melhor da partida) com 22 pontos e 12 rebotes. A atleta também terminou como a cestinha do jogo.

A exemplo das últimas apresentações, as meninas da região fizeram mais um primeiro quarto ruim e foram superadas por 21 a 13. O técnico andreense Rafael Souza, o Choco, porém, reforçou a marcação sobre a pivô araraquarense Érika de Souza, protegeu bem o garrafão e a equipe passou a responder melhor no ataque. Deste modo, o Santo André venceu os três quartos seguidos com 17 a 6 no segundo, 14 a 12 no terceiro e 16 a 13 no último quarto.

“É um trabalho coletivo, estamos treinando muito forte e acreditando na gente. Não há individualismo aqui”, falou Evelyn Larissa após ser premiada com troféu de MVP.

Na próxima rodada, dia 2 de maio, as andreenses viajam a Ponta Grossa-PR para enfrentar as donas da casa.