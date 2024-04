Palmeiras visita del Valle hoje à noite mirando liderança isolada

O Palmeiras encara hoje o Independiente Del Valle, pela terceira rodada da Libertadores. A bola rola a partir de 21h30 (com transmissão da Globo), no Estádio Banco Guayaquil, localizado na região Metropolitana de Quito.

As duas equipes estão empatadas na tabela com quatro pontos. Uma vitória deixa o Verdão na liderança isolada do Grupo F.

Tanto Palmeiras quanto del Valle vêm de vitórias na última rodada. O time brasileiro recebeu o Liverpool, do Uruguai, e ganhou por 3 a 1, enquanto os equatorianos bateram o San Lorenzo por 2 a 0.

Além do jogo, o Verdão terá outro desafio: superar a altitude, já que o palco da partida fica a mais de 2.800 metros acima do nível do mar. Para minimizar os efeitos da altura, o elenco segue uma rotina especial há duas semanas, com exames e mudanças na alimentação.

O meia Zé Rafael será o único desfalque no duelo de logo mais. O atleta sente uma lombalgia e, de acordo com o comandante Abel Ferreira, precisa de descanso.

Palmeiras e del Valle só se enfrentaram duas vezes na história e com vitória do Verdão em ambas. Na Libertadores de 2021, o time paulista fez 1 a 0 no Equador e 5 a 0 no Allianz Parque.