Juiz João sobre as ocupações: ‘Não tenho medo de ser impopular'

Pré-candidato a prefeito de Mauá, Juiz João (PSD) almeja coibir invasões e ocupações irregulares na cidade. Ex-presidente da Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente) e terceiro colocado na eleição passada, com 19,5% do total de votos válidos, afirmou em entrevista ao Diário que nos últimos anos gestores públicos fizeram da pauta uma “política institucional, com facilitações em troca de votos”. Para impedir a construção de imóveis sem projetos em terrenos de terceiros e com ausência de validação do Poder Público, disse ser necessário que a Prefeitura adote “medidas amargas”, como o mapeamento das áreas e, se constatadas início de construções, mobilizar equipes de assistentes sociais e da GCM (Guarda Civil Municipal) para que façam as desocupações. “São remédios amargos que precisam ser ministrados com coragem. Não tenho medo de ser impopular. Se entenderem que estou errado, me tirem de lá, isso é democracia”, falou ao comentar sobre as ações, caso eleito.

Juiz João destaca que para projetar investimentos e garantir qualidade nos serviços públicos é necessário “regularizar as áreas consolidadas” e quantificar a população. “É evidente que não vamos colocar Mauá em uma bolha, mas é preciso interromper o fluxo, sem isso, não conseguimos ter critérios efetivos para a construção de escola, o serviço de saúde sobrecarrega, ônibus ficam lotados ou alguns locais ficam sem linhas, o asfalto, a água e a coleta de esgoto não chegam”, explicou.

Impedir invasões, na visão do pré-candidato, trata-se de “planejamento para dar qualidade de vida”.