Reple não pediu férias; queria ser exonerado

O prefeito Orlando Morando (PSDB) e o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, se desentenderam na semana passada e só por muito pouco a parceria dos dois, que vem desde janeiro de 2017, não terminou. Segundo fontes a par do assunto, Reple não gostou de saber que os vereadores, inclusive os da base governista, assinaram requerimento convocando-o para dar explicações sobre as denúncias de erros, negligências e violência obstétrica ocorridos no Hospital da Mulher – o documento deve ser votado na sessão de hoje da Câmara – e, por se sentir abandonado aos leões pelo chefe, resolveu pedir demissão. O tucano não aceitou, sugeriu que o auxiliar saísse de férias por 15 dias, iniciados ontem, e garantiu que, neste ínterim, conseguiria demover os legisladores da ideia. Há quem diga que se a intimação passar, o secretário não volta ao cargo.

BASTIDORES

Tô nem aí

E por falar em Orlando Morando (foto), tem repercutido muito mal o fato de ele seguir fazendo campanha para popularizar o nome da sobrinha que indicou como candidato governista à sucessão, Flávia Morando (União Brasil), enquanto a cidade se comove diante das seguidas revelações de erros, negligências e violência obstétrica ocorridos no Hospital da Mulher. A tragédia atual supera a de fevereiro de 2016, quando 21 pacientes foram infectados e seis ficaram cegos no mutirão da catarata no Hospital de Clínicas de São Bernardo.

Denúncia

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) oficiou o recém-nomeado procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, para que investigue a reunião em que o prefeito Orlando Morando e o secretário Geraldo Reple Sobrinho ordenaram aos técnicos da saúde que, durante a campanha que se avizinha, “não deixem falar mal” dos serviços municipais. O parlamentar entende que houve uso da máquina pública para fim eleitoral, o que a legislação proíbe.

Agenda

Os prefeitos Paulo Serra (Santo André), José de Filippi Júnior (Diadema), Marcelo Oliveira (Mauá), Guto Volpi (Ribeirão Pires) e Penha Fumagalli (Rio Grande da Serra) têm agenda marcada nesta tarde, às 17h, com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes, na Capital, para tratar de demandas regionais. Linha 20-Rosa do Metrô e repasses de verbas ao Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini, em Mauá, devem constar na pauta.

Chamado

Em meio às especulações de que pode ser obrigado a abrir mão da pré-candidatura a prefeito de Santo André pelo PSB para compor como vice na chapa encabeçada por Bete Siraque (PT), via acordo fechado entre as cúpulas nacionais das siglas, o vereador Eduardo Leite viajou ontem à Brasília para se encontrar com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, principal nome do Partido Socialista Brasileiro. O legislador afirmou que a agenda seria destinada à “busca de investimentos para a nossa cidade”, já que o correligionário é também ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Educação

Quem também se encontrou com Geraldo Alckmin foi o reitor da Universidade Municipal de São Caetano, Leandro Prearo, que é coordenador do plano de governo do pré-candidato a prefeito Tite Campanella (PL). Segundo o professor, eles conversaram sobre “o crescimento da USCS”, que nesta sexta-feira inicia as obras de ampliação de seu campus em Itapetininga, que vai ficar 2.600 metros quadrados maior, “e o papel exercido pelas instituições municipais de ensino superior, que precisam ter voz nas decisões sobre a educação pública no Brasil”.