Palavra do Leitor - 24 de abril de 2024

Hospital da Mulher – 1

‘Jovem fica 15 dias com gaze no corpo’ (Setecidades, ontem). Um absurdo inaceitável. Vergonhoso. Cadê a Justiça para investigar e condenar esses médicos? Secretário de Saúde de São Bernardo e prefeito também, chega de descaso com as pessoas mais pobres. Justiça, vamos agir urgente neste Hospital da Mulher de São Bernardo.

Marlene dos Santos Ribeiro

do Instagram

Hospital da Mulher – 2

Acredito que uma denúncia puxou a outra. Muitas pessoas não denunciam acreditando não dar em nada. Eu sou mãe da Giovanna Oliveira e conheço esse meio. Uma única denúncia se transforma em um caso isolado; várias denúncias se transformam em averiguação. E, sinceramente, se ocorreu mais de um caso, existe erro na conduta profissional.

Gih Santos

do Instagram

Geraldo Reple

‘Secretário de Saúde pega férias em meio à crise no Hospital da Mulher’ (Primeira Página, ontem). Deve ter se estressado com as barbaridades que ocorrem lá dentro, né? Precisa descansar, coitado.

Rui Ferreira

do Facebook

Saúde em São Bernardo

Passei mal, fui num PS e o médico me receitou relaxante muscular e ir descansar. Fui em outro, me mandaram para UTI para fazer cateterismo. Estava com entupimento de 91% numa artéria. Esse é mais um “profissional” que deveria cuidar das pessoas sem estar capacitado.

Carlos Eduardo Pavani Caê Pelegrino

do Instagram

Sabesp

‘Na Capital: Privatização da Sabesp é aprovada em 1ª votação’ (Política, dia 18). As audiências públicas sobre a privatização da Sabesp é o eterno chororô daqueles que representam a população de baixa renda. Colocam medo neles como se privatizar significasse falta de água. O que falta neste País é fiscalização dos serviços. Ninguém fiscaliza nada. Há perda de energia, de gás e de água em todo território nacional e em São Paulo não é diferente. O saneamento básico constitui uma política pública que todo cidadão deveria ter acesso. É inadmissível que em São Paulo, a maior cidade da América Latina, ainda tenham famílias sem esgoto e água tratada. Já passou da hora de terminarem essas discussões ideológicas que não mudam a vida do cidadão. Ele quer água tratada, uma rede de esgoto digna, não importando se a empresa é pública ou privada. É importante que quem vai gerir a empresa preste serviços de excelência, combatendo o desperdício e oferecendo tarifas mais acessíveis a todos. Privatize já.

Izabel Avallone

Capital

Faixa azul

‘Sto. André implantará faixa azul para tráfego exclusivo de motos na Avenida Prestes Maia’ (Primeira Página, ontem). Tem que pôr. Eles ficam enrolando e depois passam correndo no “corredor imaginário”, cortando que nem loucos. Essas porcarias vêm sem retrovisor e freio de fábrica? Pelo amor, muito acidente em Santo André envolvendo ‘motoqueiros’ – porque ‘motociclistas’ não se expõem dessa forma.

Luciana Braga Souza

do Instagram

‘Fake news’

“Lewandowski defende lei contra ‘fake news’ no País” (Política, ontem). Parece que o Lewandowski não se deu conta de que agora é ministro da Justiça e Segurança Pública e não ministro do STF. A segurança pública está saindo de controle no Brasil (saidinha, invasões MST, homicídios, fuga de prisão de segurança máxima, impunidade, crimes não resolvidos etc). Foi nomeado para o cargo e ainda não mostrou serviço.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Xerife

O leitor Evaristo de Carvalho Neto diz que o EUA são xerifes do mundo (Guerra, dia 21). Sim, houve um tempo que esta afirmação se consolidava; atualmente é uma falácia. A estrela de xerife hoje é disputada por pelo menos mais três potências, sem contar os aventureiros de plantão. Com relação à bomba, não precisamos de terra arrasada, tipo Mad Max, porque todos perdem. Precisamos cuidar mais do Brasil. Cada um cuida do seu quadrado.

João Camargo

Capital