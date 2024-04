Ana Nice propõe CPI para apurar denúncias sobre o Hospital da Mulher

A vereadora Ana Nice (PT) protocolou na Secretaria do Legislativo pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar os casos de negligência no Hospital da Mulher, denunciados pelo Diário.

“Eu tenho oito requerimentos de informação sobre a saúde. Fiz denúncias ao Ministério Público e na semana passada também denunciei as ocorrências de violência obstétrica no Hospital da Mulher. Precisamos instalar essa CPI para apurar essas irregularidades que vêm acontecendo na unidade, em alguns casos até com mortes”, declarou Ana Nice.

Para levar a proposta à apreciação do plenário, a vereadora precisa obter a assinatura de 10 parlamentares. A petista informou que está em diálogo com os vereadores para que o número mínimo de assinaturas seja obtido até a sessão de hoje.

Ana Nice também acionou o MP (Ministério Público) para que haja investigação sobre os casos registrados no Hospital da Mulher. A representação da vereadora foi protocolada na sexta-feira.

“A saúde pública de São Bernardo está um caos. Nos últimos meses, o número de reclamações que tenho recebido em meu gabinete tem aumentado consideravelmente”, disse a petista.

Em menos de um ano de operação – a unidade foi inaugurada em julho de 2023 pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) –, o Hospital da Mulher já registrou ao menos nove denúncias de negligência.