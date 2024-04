Vereadores de S.Bernardo decidem se vão convocar secretário de Saúde

Após uma semana de intensa disputa de forças nos bastidores, a Câmara de São Bernardo decide hoje se coloca em votação o requerimento, assinado por todos os vereadores, que convoca o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, para que explique as denúncias de erros, negligências e violência obstétrica ocorridos no Hospital da Mulher. A sessão está marcada para começar às 9h.

Para que o requerimento seja analisado hoje pelo plenário, a maioria dos 28 vereadores precisa assinar pedido de análise em regime de urgência, o que obrigaria o presidente Danilo Lima (Podemos) a colocar o tema em debate. A intimação de Reple será confirmada se, durante a votação, pelo menos 15 legisladores se posicionarem favoravelmente ao assunto.

Até ontem à noite, segundo apuração da equipe do Diário junto a fontes a par do assunto, não havia adesões suficientes para que a intimação de Reple fosse votada hoje. O prefeito Orlando Morando (PSDB) se dedicou pessoalmente, nos últimos dias, a ligar para os vereadores na tentativa de demovê-los da convocação.

O tucano argumentou, nas conversas com os legisladores, que a administração já investiga as denúncias no Hospital da Mulher, sendo desnecessária a convocação de Reple – que, aliás, entrou ontem de férias de 15 dias, em meio à crise na Saúde. Eventual intimação do secretário representaria derrota significativa do Executivo, que nunca teve nome do primeiro escalão chamado às falas em sete anos e quatro meses de governo.

A base tucana no Legislativo, todavia, ruiu depois que Morando anunciou a própria sobrinha, Flávia Morando (União Brasil), para ser a pré-candidata governista a prefeita na sucessão, o que frustrou aliados. Atualmente, apenas cinco vereadores se mantêm 100% fiéis ao prefeito.

Os outros 23 políticos com assento na Câmara manifestaram apoio a prefeituráveis dissidentes ou de oposição. Doze deles, incluindo o presidente, integram a pré-campanha do ex-vice Marcelo Lima (Podemos). Oito estão na base do deputado federal Alex Manente (Cidadania) e os três restantes endossam o nome do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT).

Com exceção de Flávia Morando, que não foi localizada pela reportagem, os demais pré-candidatos disseram estar acompanhando de perto os trabalhos da Câmara na questão do Hospital da Mulher, mas todos declararam que os vereadores são livres e soberanos para a tomada da decisão que julgarem pertinente.

“Fui por oito anos vereador de São Bernardo e me orgulho muito do trabalho que fiz. Propus, debati e fiscalizei o Executivo. Tenho convicção de que o plenário vai tomar a melhor atitude possível para fiscalizar o que está havendo no Hospital da Mulher”, declarou Marcelo Lima. “Entendemos importante a aprovação do requerimento convocando o Reple. O problema vai ser achá-lo porque, no auge da crise da saúde, o secretário tira férias”, afirmou Luiz Fernando Teixeira. Alex Manente optou por não se pronunciar.