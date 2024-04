Circuito Andreense de Empreendedorismo oferece serviços no Centro amanhã

Em busca de oferecer conhecimentos e ferramentas para pequenas e médias empresas e empreendedores da cidade, o programa Circuito Andreense de Empreendedorismo desembarca no Centro de Santo André. O projeto da Prefeitura de Santo André acontece nesta quarta-feira (24), no cruzamento das ruas Coronel Oliveira Lima com Senador Fláquer, mais precisamente no Largo da Estátua.

Das 10h às 16h, comerciantes e empreendedores da região poderão procurar os estandes do programa para obter informações sobre gestão de negócios, regularização fiscal, crédito, consultoria, oportunidades de capacitação e até cadastrar currículos no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda (CPETR) de Santo André.

A ação conta com estandes da Sala do Empreendedor, para informações sobre a regularização de seus negócios, do Banco do Povo, para tirar dúvidas sobre acesso a crédito, da Escola de Ouro Andreense, com informações sobre cursos de capacitação, e do CPETR para o cadastramento de currículos, além dos estandes da Acisa e AGG Fiscal, e o veículo do Sebrae Itinerante.

A iniciativa é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e da Escola de Ouro Andreense e conta com a parceria do Sebrae, da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e da AGG Fiscal. Criado em 2018, o programa tem como objetivo levar até os empreendedores das regiões mais afastadas do Centro, informações, serviços e oportunidades de qualificação para que possam obter melhores resultados em seus negócios, sem precisar se afastar do local onde atuam.

Além das ações ao ar livre do Circuito Andreense de Empreendedorismo, que são mensais e itinerantes, o programa realiza também palestras mensais em espaços da educação espalhados pela cidade. A programação para o ano todo pode ser conferida no link: acesse.santoandre.sp.gov.br/CircuitoAndreense