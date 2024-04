Domingo no Pedroso terá inauguração de pedalinho

O domingo (28) no Parque do Pedroso será marcado por eventos especiais. O local vai receber mais uma edição do Domingo no Pedroso, que oferece diversas atividades de saúde e lazer. Mas a grande novidade é a retomada de um equipamento especial, que, mesmo depois de décadas, ainda fica na memória de milhares de pessoas: o pedalinho.

O regresso da operação deste marco histórico das décadas de 1970 e 1980 será às 10h30, e promete ser realizado com muita alegria e emoção por parte dos munícipes e frequentadores do parque. Ao longo de todo o domingo, das 9h até as 16h, quem comparecer ao local ainda poderá aproveitar outras atrações.

Às 9h e às 14h, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), responsável pela Unidade de Conservação e pela realização do evento, vai promover trilhas monitoradas até a segunda torre do antigo teleférico. As inscrições podem ser feitas em www.semasa.sp.gov.br/educambiental.

O Domingo no Pedroso ainda terá pintura facial, brincadeiras com palhaços e oficina de tinta de terra e barracas de comida, bebida e artesanato. A criançada ainda poderá participar de ações de educação ambiental e jogos que vão retratar sobre emergências climáticas, aquecimento global e gases de efeito estufa.

Alunos da FMABC (Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC) também levarão ao parque uma feira com projetos de extensão e ações de saúde, como aferição de pressão, teste de bioimpedância (exame de análise da composição corporal, identificando o percentual de massa muscular e gordura), avaliação postural, massagem e atividades físicas, como ioga e fit dance.

Além disso, os estudantes vão dar orientações sobre febre maculosa e medidas de prevenção e ainda vão distribuir sabão alvejante, explicando os cuidados sobre a utilização desses produtos de limpeza, com ênfase na saúde e no meio ambiente.

Parque Naturalizado – Também neste domingo (28), o Semasa vai inaugurar o primeiro Parque Naturalizado de Santo André, no Parque do Pedroso.

Trata-se de um espaço ao ar livre construído a partir de elementos naturais, possibilitando que as crianças interajam, explorem e brinquem em comunhão com a natureza.

O Parque Naturalizado terá pirâmide de bambu com piso de pedras, balanço duplo com assento de borracha flexível, mirante, portal sonoro de bambu, túnel cabana, jardim de pedras, canteiros com espécies arbustivas e mesa de madeira para crianças cadeirantes.

O Parque Natural Municipal do Pedroso fica na Estrada do Pedroso, 3.000, no Parque Miami.