Banda andreense IMBIMBO abre venda de ingressos para show no 74 Club

Criada em 2015, a banda IMBIMBO acaba de abrir as vendas para um show exclusivo no 74 Club. O grupo de Santo André se apresenta no próximo dia 11 de maio, às 19h.

De acordo com as divulgações, o público ainda pode esperar a discotecagem de Danilo Bamboo e Marcus Ariosa.

Os ingressos estão no link: https://www.sympla.com.br/evento/imbimbo-no-74club/2418919/.

O show acontece na Rua Itobi, 325,

HISTÓRICO

O primeiro trabalho dos andreenses, com cinco sons, é de 2019 em um split com a banda Valeiras. No final de de 2023 foi lançado o EP "Memento Mori", que ganhará uma apresentação de lançamento neste mês.