Fabiana Justus atualiza estado de saúde após alta: Exames de sangue estão ótimos

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer. Nesta terça-feira, dia 23, Fabiana mostrou que precisou voltar rapidinho ao hospital para fazer alguns exames de rotina e tomar soro para hidratação dos rins.

Na legenda, ela atualizou os seguidores:

Agora tomando um soro para os meus rins... A boa notícia é que os exames de sangue estão ótimos! Medulinha nova está produzindo tudo bonitinho.

Vale lembrar que a influenciadora passou por um transplante de medula óssea e segue se recuperando. Fabiana também compartilhou que logo estava voltando para casa.

Um pouco depois do horário do almoço, ela comemorou ao chegar em casa e ver as filhas fazendo a lição de casa. Que fofura!