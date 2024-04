'Não acredito que esteja completo ciclo de investigações', afirma Haddad, sobre Siafi

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 23, não acreditar que o ciclo de investigações sobre a invasão registrada em abril no sistema de administração financeira do governo federal, o Siafi, esteja concluído. Ele afirmou que um dos responsáveis já foi identificado.

"Não acredito que esteja completo ciclo de investigações, mas teve início e parece que um dos responsáveis já foi identificado. Não tenho nome nem nada disso porque a investigação está sendo feita sob sigilo", disse o ministro, ao ser questionado por jornalistas.

Como mostrou na segunda-feira o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) investigam uma invasão realizada neste mês ao Siafi, com suspeita de desvio de recursos do governo federal.

O Siafi, gerido pelo Tesouro Nacional, é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do governo federal.

O Tesouro Nacional esclareceu na segunda-feira que a irregularidade no sistema não configura uma invasão, mas sim uma utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular. As tentativas foram identificadas e o órgão reforçou que não houve prejuízo à plataforma.