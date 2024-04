Selena Gomez e Laura Pausini aparecem em lista de mulheres mais poderosas de revista

É o poder! Selena Gomez e Laura Pausini apareceram na lista das 25 mulheres mais poderosas de 2024 da revista People espanhola. O ranking selecionou personalidades de diferentes áreas, do entretenimento à política, destacando mulheres hispanas e latinas.

Selena é norte-americana, mas possui descendência mexicana. Ela recebeu destaque na lista por seu trabalho na série Only Murders in the Building, em que contracena com Steve Martin e Martin Short. E, claro, também pela sua marca de sucesso no mundo da beleza, a Rare Beauty.

Já a italiana Laura Pausini foi citada por conseguir quebrar as barreiras da música, levando sua voz para o mundo com nível de empatia raramente encontrado, segundo a revista.

Vale lembrar que a cantora também foi nomeada Personalidade do Ano no Grammy Latino. Pausini é a primeira mulher italiana escolhida para fazer parte da lista de popularidade.