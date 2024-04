Tesouro dos EUA sanciona empresas e indivíduos iranianos por atividades cibernéticas maliciosas

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou nesta terça-feira, 23, duas empresas e quatro indivíduos envolvidos em atividades cibernéticas maliciosas em nome do Comando Cibereletrônico do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana (IRGC-CEC). Em comunicado, o Departamento afirma que os atores visaram mais de uma dúzia de empresas e entidades governamentais dos EUA por meio de operações cibernéticas, incluindo ataques de spear phishing e Malware.

"Atores cibernéticos maliciosos iranianos continuam atacando empresas e entidades governamentais dos EUA em uma campanha coordenada e multifacetada destinada a desestabilizar a infraestrutura crítica e causar danos aos nossos cidadãos", disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E. Nelson. "Os Estados Unidos continuarão alavancando a nossa abordagem de todo o governo para expor e perturbar as operações destas redes", afirmou ainda.

Como resultado da ação desta terça-feira, todos os bens e interesses em bens das pessoas designadas que estão nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos EUA são bloqueados e devem ser comunicados.