Alexandre Takara. Aos 92 anos... ...o 11º livro. E uma mensagem: Sempre é tempo de produzir.

“Quanta beleza na terra em que nasci, trago no peito, orgulho muito por ti. Sua paisagem linda, derrama como um manto, a bela Santo André da borda do campo”.

Emília Viera de Oliveira, “Poemas da Cidade”, volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

Emília, como diz nos versos iniciais deste poema intitulado “A Vila Velha Querida”, é andreense. Pedagoga. Trabalha com educação religiosa de jovens e adultos.

E como escreve bem este professor universitário chamado Alexandre Takara. Ele domina o que chama de “mundo encantado da palavra”.

Atualíssimo, professor Takara informa que a literatura nikkei terá, em breve, a sua Antologia Latino-Americana, com nove escritores argentinos, 21 brasileiros, um chileno, quatro mexicanos e 14 peruanos. Claro, Takara entre eles.

O 11º livro do professor Alexandre Takara é lindo. Como dizemos diante de obras maravilhosas como esta, “memória pura”.

“Meus pais moravam numa fazenda de café, em Promissão, SP, quando nasci, em 1931. Eles emigraram para o Brasil em 1917. Nessa fazenda moravam dezenas de famílias, de origem okinawana. Só nos expressávamos em ‘utinaaguchi’, a língua originária dessa província. Comunicávamo-nos com gestos, quando nos dirigíamos a brasileiros e, a pouco e pouco, fomos aprendendo algumas palavras isoladas da língua portuguesa. Eu não sabia construir uma oração”.

BURRO?

Em 1939, início da guerra, os Takara mudam para cidade e o menino Alexandre é matriculado no grupo escolar. Não entendia bulhufas do que a professora ensinava – ou tentava ensinar. Claro, não sabia o português.

“Quem não entendia era considerado burro. Sobre a mesa da professora ficava o símbolo da burrice, um chapéu de jornal com a palavra – burro – em letras garrafais. Púnhamos na cabeça e éramos obrigados a penar, de pé, no canto da sala, aonde eu ia quase todos os dias. Doía-me ser assim tratado. Como detestava a escola!”

Hoje – agora é o repórter que fala – aquela mesma professora da cidade de Promissão iria se surpreender com a história maravilhosa do aluno que várias vezes ela chamou de burro.

NÃO, GENIAL

Diante de nós, “Como aprendi a escrever”, livro de 278 páginas deste moço sorridente da foto (Jundiaí, SP, Editora Biografar, 2024). Um livro para ler com o coração, saboreando as palavras, as lembranças, os ensinamentos.

Professor Alexandre Takara, a literatura está radiante. Parabéns. E muito obrigado.

Crédito das fotos 1 e 2 – Reproduções: João Henrique Medice

MESTRE TAKARA. Como você aprendeu a escrever? – indagam-me. Corrijo o tempo verbal: como estou aprendendo a escrever...

Brasilitalia

Meio século.

Um selo.

Força à Memória

A Sociedade Cultural Brasilitalia, de São Bernardo, comemora hoje 50 anos de fundação, às 19h30, com sessão solene na Câmara Municipal. Um selo comemorativo será lançado.

Luiz José Moreira Salata, presidente da diretoria executiva, tem se esmerado nos últimos meses na construção da memória da entidade.

Neste Jubileu de Ouro, portanto, uma grande oportunidade para se contar esta história e lembrar os pioneiros.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 24 de abril de 1994 – ano 36, edição 8682

NOVOS TEMPOS – Celular dita o novo cotidiano dos políticos.

Reportagem: Francisco de Gois.

PONTO DE VISTA – Revisão constitucional. A Revisão encruou na panela da irresponsabilidade de nossos congressistas.

Artigo do jurista Tito Costa.

Crédito da foto 3 – Fernandes/Banco de Dados

TITO COSTA. O cronista e o mundo jurídico

AMISTOSO FESTIVO – Em Campo Limpo, a equipe Politheletras, capitaneada por Chico Buarque, goleia os Metalúrgicos do ABC, de Vicentinho e Meneguelli, por 5 a 1. Chico marcou um dos gols.

EM 25 DE ABRIL DE...

1904 – Nomeada a professora Maria de Campos Gonzaga como substituta para a escola do Alto da Serra, em São Bernardo.

Roma, 12. Três mil e quinhentos tecelões em Pordenone declararam-se em greve.

1959 - Prefeitura de Santo André aprovava o loteamento Parque Erasmo Assunção

1964 - Fundado, em Santo André, o Lar Benvindo, iniciativa de Antonio Benvindo. Amparo ao menor carente. Sede no Jardim Progresso.

1974 - Os portugueses saiam às ruas com cravos na mão para festejar o sucesso do levante militar, comandado pelo general António Spínola, contra o primeiro-ministro Marcelo Caetano.

A Revolução dos Cravos, como ficou conhecida, colocava um ponto final nos 46 anos de ditadura iniciada por Salazar.

1979 – São Caetano preparava festa de aniversário da cidade. Manoel Cardenãs Luccas nomeado presidente da comissão organizadora.

HOJE

Dia do Contabilista. Data instituída em 1925.

Dia do Despachante Aduaneiro

Dia Mundial da Luta contra a Malária

Dia do Telégrafo Sem Fio

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itaberá e Tejupá.

Pelo Brasil: Acrelândia (AC), Arroio do Sal (RS), Brasilândia (MS), Caldeirão Grande (BA), Itacoatiara (AM) e Trajano de Moraes (RJ).

São Marcos

25 de abril

A festa de São Marcos Evangelista é celebrada em 25 de abril. Seu emblema é um leão alado, símbolo da cidade de Veneza, da qual é padroeiro.

Texto e ilustração: Vatican News