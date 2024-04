Hezbollah lança ataque mais profundo a Israel em resposta à morte de um de seus membros

O grupo radical xiita libanês Hezbollah atacou nesta terça-feira, 23, duas posições militares no norte de Israel com drones, em resposta à morte de um dos seus membros em um bombardeio israelense no sul do Líbano. O ataque atingiu uma área consideravelmente mais ao sul do que as áreas que o grupo libanês normalmente ataca, e foi o mais profundo desde o início da guerra.

Os combatentes do Hezbollah executaram um bombardeio com drones contra duas posições militares israelenses, no norte da cidade do Acre, anunciou o movimento pró-Irã em um comunicado.

O grupo xiita, que intensificou as suas ações nos últimos dias, normalmente limita-se a atacar posições na fronteira.

Mais cedo, o Exército de Israel disse que matou Hussein Ali Azqul em um ataque aéreo no sul do Líbano e o descreveram como um agente "significativo" na unidade de defesa aérea do Hezbollah. Os militares israelenses disseram em comunicado que "interceptaram com sucesso dois alvos aéreos suspeitos na costa norte".

A mídia estatal e testemunhas disseram que o ataque aconteceu na área de Adloun, entre as cidades costeiras de Sidon e Tiro, cerca de 40 quilômetros ao norte da fronteira com Israel. O homem estava "envolvido no planejamento e execução de ataques terroristas contra Israel e nas atividades de uma unidade aérea do Hezbollah", acrescentou.

O Exército israelense também anunciou que eliminou um "terrorista importante das forças de Al Radwan", a unidade de elite do Hezbollah. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)