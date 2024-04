Renato Aragão é homenageado na estreia do musical O Adorável Trapalhão

A noite da última segunda-feira, dia 22, foi marcada pela estreia do musical O Adorável Trapalhão, que rolou no Teatro Villa Lobos, em São Paulo. Além da presença de diversos famosos, o espetáculo ainda contou com Renato Aragão, o eterno Didi.

Emocionado, Renato recebeu uma homenagem no palco e foi bastante aplaudido. Caso você não saiba, o espetáculo narra toda a história de Renato, desde o seu nascimento, até o sucesso com os trapalhões.

Entre os convidados famosos, estava Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, Luiza Possi e sua mãe, Zizi Possi, e, para fechar a lista, o espetáculo ainda foi assistido por Tiago Abravanel.