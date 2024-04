Corpo malhado de Hugh Jackman viraliza após trailer de Deadpool 3

Não foi treinando fofo que Hugh Jackman, de 55 anos de idade, conseguiu voltar a ter o corpo de seu personagem mais emblemático - Wolverine!

E depois da liberação do primeiro trailer de Deadpool 3, os fãs ficaram impressionados com os músculos do ator, que protagonizará o longa ao lado de Ryan Reynolds.

Mas chegar nesse nível não foi fácil, viu? Há semanas, Jackman vem compartilhando seu treino nas redes sociais com a hashtag becoming Wolverine again (Voltando a ser Wolverine, em tradução livre).

E, é claro, que agora os músculos do ator são um dos assuntos mais comentados na web, tendo viralizado nas redes sociais.