Horner manda recado para chefe da Mercedes sobre Verstappen: 'tenha foco em sua equipe'

Uma troca de farpas tem movimentado os bastidores da Fórmula 1 no que diz respeito ao futuro do holandês Max Verstappen. Christian Horner, chefe da Red Bull, não gostou dos comentários de Toto Wolff, dirigente da Mercedes, sobre o seu piloto e mandou um recado direto.

"A Mercedes é a terceira equipe atrás de seus clientes (McLaren e Aston Martin) no momento. Então, acho que o tempo do Wolff seria melhor gasto, talvez, se ele focasse seu trabalho na equipe, e não no mercado de pilotos", comentou o chefe da Red Bull.

Irritado com as declarações de Wolff sobre a possibilidade de Verstappen trocar de escudeira na próxima temporada, Horner foi taxativo sobre o futuro do atual tricampeão de Fórmula 1.

"Posso garantir que não existe ambiguidade sobre onde Max Verstappen vai correr no próximo ano", comentou Horner ao ser questionado sobre o assunto.

Falando sobre o seu futuro durante os treinos para o GP da China, Verstappen deu a entender que está satisfeito na Red Bull. "Assinei um longo contrato com a equipe. A única coisa que disse desde o início é que eu quero um ambiente pacífico e calmo (para trabalhar)", comentou o holandês, líder do Mundial de Pilotos da atual temporada com 110 pontos.