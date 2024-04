TCE apura casos de suposta negligência no Hospital da Mulher

O TCE (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) notificou a Prefeitura de São Bernardo e a FUABC (Fundação do ABC) para prestarem esclarecimentos sobre três episódios envolvendo eventual negligência em procedimentos médicos no Hospital da Mulher revelados pelo Diário na última semana. A unidade hospitalar é uma das unidades municipais de saúde que estão sob a gestão da fundação, organização social contratada pela administração pública.

As denúncias que o órgão se refere são sobre os casos de Deisy Coimbra, 29 anos, que morreu em março deste após receber duas anestesias durante o parto; de Raissa Falosi Santos, 20, que ficou 19 dias com uma compressa em seu corpo após dar à luz na unidade de saúde e o terceiro episódio ocorreu em julho do ano passado e envolve a morte de um bebê após uma cesária de emergência, a paciente Priscila Tabata Benedito, 35, acusa o equipamento de demora para realização do parto.

O Conselheiro Dimas Ramalho, responsável pelo processo que cuida do referido contrato de gestão no âmbito do TCE-SP, determinou que, no prazo de cinco dias úteis, sejam informadas as medidas adotadas pela Prefeitura e pela entidade para apuração das ocorrências, no âmbito sancionatório, civil ou penal, se houver, além das providências administrativas adotadas para prevenção de ocorrências similares.

O TCE também requisitou nomes, cargos e funções de todos os funcionários envolvidos no tratamento das então gestantes e questionou a administração pública e a fundação se foram feitas representações junto aos órgãos de classe dos responsáveis.