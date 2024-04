Carreta tomba na Rodovia Caminho do Mar, em São Bernardo

Uma carreta tombou nesta terça-feira (23), por volta das 6h, no km 31 + 450 da SP 148, na Rodovia Caminho do Mar, sentido Cubatão, em São Bernardo.

O acidente levou à interdição de uma faixa de rolamento no sentido sul, direcionando o tráfego para uma faixa reversível no sentido norte. Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo), apesar do ocorrido, não há congestionamento na área afetada.

Uma viatura de inspeção da UBA (Unidade Básica de Atendimento) do DER foi enviada ao local para prestar assistência. A Polícia Rodoviária Estadual informou que a carreta estava vazia e que não houve registro de feridos.