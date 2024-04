Palavra do Leitor - 23 de abril de 2024

Hospital da Mulher

No último dia 21, nosso Diário nos trouxe importantíssima reportagem de Thainá Lana sobre o Hospital da Mulher e os óbitos ocorridos e acompanhados de denúncias de negligências. Não estamos aqui defendendo o machismo, tampouco o feminismo, mas uma proposta de reflexão: não seria a hora (passada) de colocarmos mulheres nas direções dessas casas de saúde e hospitais dirigidos às mulheres? Pois a mulher é quem mais conhece as necessidades e prioridades da própria mulher. Não precisamos ser acadêmicos e ter mestrado ou doutorado em sociologia, psicologia e outras áreas voltadas ao conhecimento e pesquisas, como um todo, para analisar, pensar, repensar e concluir que as mulheres bem-sucedidas trazem em si sensibilidade, sabedoria e performance.

Cecél Garcia

Santo André



Janela partidária

‘O fim da janela partidária estabeleceu novas forças políticas no Grande ABC’ (Política, 22 de abril). A janela partidária é uma safadeza que possibilita a um político que você votou por um partido, troque de sigla sem qualquer identificação com o inicial. Portanto, o que vale para político é buscar se dar bem em qualquer situação. Por isso que eu não confio na maior parte dos políticos, raposas em pele de cordeiro.

Walmir Ciosani

São Bernardo



Quinquênio – 1

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, está querendo ressuscitar um assunto enterrado há quase três décadas que já causou tantos males aos cofres públicos do País. Trata-se do velho e obsoleto quinquênio, no qual está sendo proposto aumento salarial de 5% a cada cinco anos para algumas categorias de classe, independentemente do desempenho e capacidade do servidor público. Aumento se dá por meritocracia e não por tempo na função. Inicialmente, o benefício contemplaria juízes, procuradores e promotores com um impacto de R$ 2 bilhões por ano nas contas públicas. Por meio de uma emenda do presidente da CCJ do senado, Senador Eduardo Gomes (PL-TO), esta lista foi ampliada para Advocacia Pública Federal e Estadual, Defensoria Pública, Delegados de Polícia Federal, Conselheiros dos Tribunais de Contas da ativa e aposentados etc. que, se aprovado, terá impacto de R$ 42 bilhões por ano nas contas públicas, já em frangalhos. Quanto mais precisamos avançar para nos tornarmos um país desenvolvido, mais nossa ‘gloriosa classe política’ luta para perpetuarmos como um país pobre e atrasado com privilégio para poucos num universo de 210 milhões de pessoas.

Mauri Fontes

Santo André



Quinquênio – 2

Não existe esperança de que esse nosso maltratado Brasil um dia venha a dar certo, ou a se desenvolver econômica e socialmente. Já que os que comandam as nossas instituições, como judiciário, Planalto e Congresso, lamentavelmente não estão preocupados em respeitar os recursos dos contribuintes. E o nefasto exemplo está nessa ‘PEC do Quinquênio’ aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que alavanca ganho de juízes, procuradores e promotores e outras categorias do funcionalismo, com o tal bônus de 5% a cada cinco anos. Esse dispêndio monumental de recursos dos contribuintes vai ter impacto preocupante também nos 26 Estados e Distrito Federal. Ora, enquanto os que comandam as nossas instituições pretendem colocar em pratica mais essa orgia no uso de recursos públicos, como divulgou o IBGE, vamos continuar assistindo à tragédia de termos quase 50% das crianças de 0 a 14 anos na linha da pobreza, e grande parte com insuficiência alimentar. Esses recursos poderiam minorar o flagelo da pobreza, envolto na falta de educação, saúde, saneamento básico.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)