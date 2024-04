Claudinei Oliveira revela objetivos do Guarani na Série B e critica calendário

A primeira impressão deixada pelo Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro não foi boa, com a derrota para o Vila Nova, em Goiânia, na última segunda-feira. Mesmo assim, o técnico Claudinei Oliveira vislumbra um futuro positivo.

O treinador não escondeu que o grande objetivo do Guarani no campeonato é conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Para isso, a ideia é chegar na reta final no bloco dos 10 primeiros. "A gente quer buscar coisas grandes na competição. Nossa ideia é se manter no G-10, no G-8, e na reta final buscar o acesso. Não podemos prometer nada, mas a nossa ideia é essa", afirmou.

Em busca da reabilitação, o Guarani volta a campo na sexta-feira, contra a Chapecoense, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O calendário foi criticado por Claudinei Oliveira.

"Sexta já tem outro jogo. Vamos enfrentar um adversário que vai ter 48 horas a mais de descanso que a gente. Mas a tabela é essa. Demora tanto para soltar a tabela e quando solta é com essas disparidades. Mas vamos em frente", completou.

Para o jogo contra a Chapecoense, Claudinei Oliveira espera contar com o goleiro Vladimir, que não viajou para Goiânia por causa de uma lombalgia. Desfalque certo é o lateral-esquerdo Heitor, expulso após a derrota para o Vila Nova.