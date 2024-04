Em seu aniversário de 50 anos de idade, Belo realiza show e ganha parabéns de Denilson

Na última segunda-feira, dia 22, Belo completou 50 anos de idade e decidiu comemorar a data fazendo o que mais ama. O cantor subiu no palco e realizou um show no Rio de Janeiro, onde cantou seus maiores hits.

Equipado com um look super brilhante, o artista parecia animado em estar celebrando seu dia com a apresentação. Belo chegou a ganhar um bolo dado de presente por uma fã e o exibiu no palco.

Um parabéns especial

Todo mundo sabe que Belo e Denilson tiveram uma briga que durou longos anos, mas parece que agora o ex-jogador de futebol decidiu deixar tudo no passado, pois desejou parabéns ao cantor. Nas redes sociais, o comentarista esportivo compartilhou um vídeo em que aparecia ao vivo no programa Jogo Aberto, da Band, e declarava:

- Parabéns, Belo. Aniversário dele. Eu nunca achei que ia fazer isso em rede nacional. Parabéns, Belo. Parabéns, irmão. Cinquentou! Alô, Kaká! Aniversário do Kaká também, está perfeito demais, hein? Meu parceiro.

Nos Stories do Instagram, ainda completou:

Feliz aniversário para meus parceiros Kaká e Belo.

O pagodeiro acabou vendo a publicação e reagiu com emojis de mãozinha em oração, risos e coração.