Jokic ofusca trio dos Lakers, Nuggets vencem e abrem 2 a 0 nos playoffs da NBA

Nikola Jokic fez valer o status de atual MVP da NBA, na noite desta segunda-feira, e liderou o Denver Nuggets em mais uma vitória sobre o Los Angeles Lakers, pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste. Em casa, os atuais campeões da NBA venceram por 101 a 99, com uma cesta decisiva de Jamal Murray no estouro do cronômetro.

Trata-se da segunda vitória dos Nuggets, que abriram 2 a 0 na série melhor de sete jogos. Agora o confronto se desloca para Los Angeles, onde serão disputadas as duas próximas partidas, na quinta-feira e no sábado. Será a chance dos Lakers de buscarem o empate no duelo, valendo vaga na semifinal do Oeste.

O jogo desta segunda parecia destinado aos Lakers. O trio formado por LeBron James, Anthony Davis e D'Angelo Russell funcionava a pleno vapor. Davis foi o cestinha da partida, com 32 pontos, e ainda deixou a quadra com um "double-double", por anotar 11 rebotes.

LeBron também chegou aos dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 26 pontos e 12 assistências, além de oito rebotes. Russell contribuiu com 23 pontos. Neste ritmo, os Lakers dominaram o jogo do começo até a reta final, chegando a abrir 20 pontos de vantagem no terceiro quarto.

Do outro lado, contudo, estava Jokic e o cascudo time de Denver. O sérvio anotou um "triple-double" de 27 pontos, 20 rebotes e 10 assistências. Sob a sua liderança, os anfitriões não se abalaram com a dianteira dos visitantes, diminuíram a diferença no placar até empatar em 99 a 99. E, quase no estouro do cronômetro, Murray fez boa jogada sobre Davis e mandou para a cesta, confirmando a vitória dos donos da casa.

"Quando estava com dificuldades, eu disse aos meus companheiros de equipe: 'Vou procurar (a cesta) por todos vocês', e cada um deles me disse para continuar tentando", comentou Murray, que errou 13 dos seus primeiros 16 arremessos. "Me disseram para ser agressivo e continuar procurando, continuar caçando e quando eu tinha a bola faltando dois segundos para o fim, eu sabia que depois de fazer uma cesta, a segunda também deveria cair."

Nos demais jogos da noite, os anfitriões também justificaram o mando de quadra. New York Knicks e Cleveland Cavaliers venceram seus jogos e abriram 2 a 0 em suas séries. Em Nova York, os Knicks superaram o Philadelphia 76ers por 104 a 101. Os destaque dos anfitriões foi Josh Hart, com seus 21 pontos e 15 rebotes. Tyrese Maxey comandou os Sixers, se aproximando de um "triple-double" de 35 pontos, 10 assistências e nove rebotes.

Em Cleveland, os Cavaliers ganharam do Orlando Magic por 96 a 86, sob o comando de Jarrett Allen, autor de 16 pontos e 10 rebotes. O Magic contou com noite inspirada de Paolo Banchero, responsável por 21 pontos.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 96 x 86 Orlando Magic

New York Knicks 104 x 101 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 101 x 99 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks