Bolsas da Europa ampliam ganhos, de olho em balanços e PMIs; FTSE 100 renova máxima intraday

São Paulo, 23/04/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, ampliando ganhos de ontem, enquanto investidores digerem balanços corporativos e dados preliminares de atividade econômica (PMIs) da região. Neste contexto, o índice acionário de Londres renovou máxima intraday.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,69%, a 505,81 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia liderava os ganhos, com alta de 1,68%.

Da temporada de balanços, destaque positivo para a Novartis, que não apenas superou expectativas de lucro e receita no primeiro trimestre, como elevou suas projeções de desempenho para 2024. No horário acima, a ação do grupo farmacêutico suíço saltava 5% em Zurique.

Já a Renault garantiu receita geral um pouco acima das expectativas nos primeiros três meses do ano, mas sua ação caía 1,3% em Paris, após abrir os negócios em alta de quase 2%. Na divisão automotiva, a montadora francesa apresentou queda na receita.

Quanto ao noticiário macroeconômico, o PMI composto da zona do euro subiu para 51,4 em abril, atingindo o maior patamar em 11 meses, graças ao setor de serviços, visto que o industrial segue fraco. Na Alemanha e no Reino Unido, os serviços também sustentaram a atividade, ao passo que a manufatura se mostrou frágil.

A agenda de hoje também traz PMIs dos EUA e balanços de grandes empresas americanas, incluindo da Tesla, que no fim de semana anunciou novo corte de preços de seus veículos elétricos em meio à crescente concorrência de rivais chineses.

Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,31%, após o índice acionário FTSE 100 ter renovado sua máxima intraday, a 8.076,52 pontos, enquanto a de Paris avançava 0,36% e a de Frankfurt ganhava 0,78%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,14%, 1,32% e 0,06%, respectivamente.

