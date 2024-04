Quiosque da Xiaomi e loja Daiso são inaugurados no Shopping Metrópole

Localizado no Centro de São Bernardo, o Shopping Metrópole acaba de anunciar duas novidades na cartela de serviços do empreendimento. A primeira é empresa de tecnologia chinesa, Xiaomi; já a segunda é a loja japonesa de variedades, a Daiso.

No térreo, a loja japonesa apresentará itens surpreendentes, divertidos e funcionais, em categorias que vão desde cozinha e papelaria até cosméticos e jardinagem. Enquanto isto, o destaque tecnológico fica no Corredor Central, para modelos de smartphones, fones de ouvido e smartwatches da marca chinesa.

Sobre a inclusão das novidades asiáticas ao estabelecimento, Valéria de Biasi, superintendente do shopping, expressou entusiasmo: "as inaugurações da Daiso Japan e da Xiaomi refletem o nosso compromisso em oferecer uma experiência de compras prática, completa e de qualidade. Com isso, os moradores da região e visitantes podem encontrar e resolver tudo o que precisam em um único lugar", destaca.