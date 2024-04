Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, desabafa sobre divórcio: Achei que eu não ia sobreviver

Camila Moura usou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 22, para desabafar sobre o divórcio com o ex-BBB24 Lucas Buda.

Nos Stories, a professora afirmou que passou por dias sombrios, tendo a sensação de estar no fundo do poço.

- Antes esse processo que eu estava passando passei por uns dias bem sombrios, bem profundos e eu vi de uma mulher muito maravilhosa falando: você não vai morrer com isso, quando eu me divorciei, eu também achei que eu não ia sobreviver. Achei que eu ia morrer, mas olha aqui eu viva toda poderosa. E aí quando eu tava tipo assim, no fundo do poço, sabe? Eu lembrava dessa mulher, ela sabe que é ela, porque ela me segue, ela falando você não vai morre disso, vai passar e você não vai morrer, sabia.

Vale lembrar que Buda entrou na casa mais vigiada do Brasil casado. Contudo, após flertar com Pitel, outra participante, Camila decidiu que não iria aturar a atitude do então marido e pediu o divórcio enquanto ele ainda estava no game. Eita!